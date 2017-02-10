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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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гость
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абиль:
и чо страшного завтра все пропьем про кайфуем, и опять сядем на шею трудолюбивому народу РФ и будем дальше кайфовать, хай они нас дальше кормят.

А никто и не сомневается!
:lol:
Так и было, и так есть!

гость
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абиль:
если увидишь брошенную мазанку так и знай что хозяин мазанки уже живет в городе в благоустроенной квартире, я то же бывший житель мазанки, сейчас живу в Костанае в новом микрорайоне Наурыз в новом благоустроенном доме

Не всем так везёт. Некоторые из мазанок переселяются на брошенные дачи. Или снимают землянки в колесных рядах.

§ Моше
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абиль:
вот глядя на все это мы и решили отделится и жить самостоятельно независимо, что бы Казахи не жили так и не обслуживали РФ и потихоньку начали строить себе города

Прекращай лукавить. До прихода России так жило АБСОЛЮТНОЕ большинство, нравится ли тебе сей факт истории, или нет - но это исторический факт. (см. миграцию из аулов в города по десятилетиям). Именно тогда тут были построены существующие города, на месте ранее одной большой степи.

Цитата:
Абиль:
типа Астана


Цитата:
Абиль:
и дай бог что бы было по больше брошенных мазанок встречались у тебя на пут

Очень недальновидный у тебя взгляд. Чему ты радуешься? Разрухе на селе, сожженным джайляу и упадке сельского хозяйства, на территории земель и его народа, который всегда был скотоводческим? В угоду бездушной и фальшивой столице, которая лишь сосет деньги и в которой сплошь и рядом временные тщеславные карьеристы, которым лишь бы чего украсть? Это же фальш, помпезная обертка. Или, типа, как там фраза - казах без понтов, беспонтовый казах?
Да ты сам и есть первая вражина своей родине.

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 16:40]
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Kairat stayer
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
думал дойдет,а вообще в лесу живешь. поясняю.
выборов у нас нет, есть назначенные депутаты.
их учат только одному движению= рука вверх.
хоть за что. дошло? и ты не знал об этом?
а общественные слушания, это игра с народом в поддавки,
хоть что говорите орите, хоть все жители против.
у них рука только вверх . "за"


Я же указал выше: попробуй изменить сложившуюся ситуацию, не получиться, чё тогда трепаться то? Что то "Во всей красе", так понятно?

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
общественные слушания, это игра с народом в поддавки,

Гнать то не нада да?
Где был народ до принятия так и во время принятия, чтобы играть с ним хотя бы в поддавки?
Ах да, вы боязно и анонимно тут на форуме втихоря колотили понты.
А если б форума не было?
А все началось ровно с кинотеатра Кустанай и я тогда говорил, вам, кто не вышел, что когда то и к вам к каждому придут и вам так же никто не поможет, как не помогли тогда вы..
Логично?

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Разрухе на селе, сож

Благодаря таким как ты, которые тут все разрушили, и уехали на все готовое и бахвалятся этим..
Это же так и есть.
Денег то кучи заработали тут, благодаря которым по всему миру скупаете квартиры и радуетесь так, будто это вы там чего то добивались..

местный
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Я же указал выше: попробуй изменить сложившуюся ситуацию, не получиться,


пробуют некоторые, потом здоровье у них портится.

§ Моше
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Денег то кучи заработали тут, благодаря которым по всему миру скупаете квартиры и радуетесь так, будто это вы там чего то добивались..

Вот именно, что - заработали. Ценой труда, собственного здоровья еще с поднятия целины. Мой дед трудился инженером во 2-ом костанайском тресте, строя дома и здания, обустраивая этот город, другие родственники работали в системах образования и медицины. Лодырей не было, и мне никогда не было стыдно за своих предков, которые сюда приехали с разных уголков страны - Украина, Белоруссия, Волхов... Зарабатывали, а не воровали, пилили или откатывали... Кто еще что и разрушил....Сечешь разницу?

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 17:05]

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 17:07]
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Гость
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
от именно, что - заработали. Ценой труда, собственного здоровья еще с поднятия целины. Мой дед трудился инженером во 2-ом костанайском тресте, строя дома и здания, обустраивая этот город, другие родственники работали в системах образования

Браво Моше, супер в точку, мой дед тоже сюда в 54 году приехал и пахал как раб на галерах, строя города заводы и фабрики,все здоровье отдал на благо Казахстана.

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Вот именно, что - заработали. Ценой труда, собственного здоровья еще с поднятия целины. Мой д

Ну вот именно..
Мои строили Союз на севере страны и в чем проблема?
Так же как и твои тут..
Я же теперь не обкакиваю то, что они там строили и ты разрушил?
Разрушал то прежде всего тут ты и я и мы все вместе взятые, которые продали Союз еще в 1985м году..
Ты своих предков то че сюда вплетаешь, неужели ничего святого для тебя уже нет?

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
здоровье отдал на благо Казахстана.

Не путай..
Говоря о том что мои предки строили Союз, они строили СССР прежде всего, не Россию..
При чем тут Казахстан?
У тебя даже имени тут нет и потому ты просто врешь..
Опять же, почему ты тут все их построенное порушил, вот в чем вопрос..
Не смог пойти и отстоять ту же улицу..

§ Нурбанчик
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.02.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
во всей этой чехарде прокатившейся по стране больше всего вызывает недоумение , а чем это Абай и Джамбул провинились перед сегодняшними мира сего , их в Алматы тоже переименовали , вот только какие названия дали что то не запомнил....


Ни кто не собирается переименовывать проспект Абая. Просто в городе, не считая проспекта Абая, семь улиц носят имя Абая, включая Малую ул. Абая. Без индексов получается полная путаница, вот одну и поменяли, так как пока мараторий на переименования.

Так же улиц им. Жамбыла и Ауезова по шесть штук. Всё это получилось когда городу передавали районы населенных пунктов ранее являющимися пригородами.

Так и в Затобольске, наверное, не вводят новое название Тауелсиздик, а то в будущем при объединении тоже будет в городе две Тауелсиздик.

Вот так, после баньки под Новый год, могут таксисты не на ту улицу привести :lol:
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Kairat stayer
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
пробуют некоторые, потом здоровье у них портится.


Правильно, чтобы здоровье и нервы не портить, которые потом тяжело будет восстановить, надо пробывать в рамках действующего законодательства, а каков будет конечный результат это уже другой вопрос. Тут некоторые указывают, что новые названия улиц не красивые, не удобные и трудные в произношении, так всем же не угодишь.

§ Нурбанчик
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Денег то кучи заработали тут, благодаря которым по всему миру скупаете квартиры и радуетесь так, будто это вы там чего то добивались..

Стивен Кинг, нервно курит в сторонке :lol:

Кто кучи-то заработал? :lol: Это когда большинство за бесценок продавали жилье в 90-ых?
Понабирал, понимаешь, ты по дешевке свои ужасные хрющевки, что без слёз не взглянешь, и фантазируешь на порошковом пиве не пойми про что.

Цитата:
Моше:
Лодырей не было, и мне никогда не было стыдно за своих предков, которые сюда приехали с разных уголков страны

А вот у кого-то, к большому сожалению, лодыри были, да такие, что после даже северов, не могли с узкой съехать, тем более даже не могли детей своих накормить, оцифрованный пример таких бывших детей есть на сайте. :-o
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Доцент
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сайлау курманов:
во всей этой чехарде прокатившейся по стране больше всего вызывает недоумение , а чем это Абай и Джамбул провинились перед сегодняшними мира сего ,
их в Алматы тоже переименовали%%%%%%

Вопрос в том, что и Абай, и Джамбул в своих обращениях к народу и его представителям( разного рода чиновникам , баям и биям) призывали их к СКРОМНОСТИ, уважению людей других национальностей, ОТКАЗЕ от чванства, чревоугодничества, кумовства, коррупции, воровства и подхалимства.
А без указанных " качеств личности" ныне в степи.... "и не тудЫ и не сюдЫ"!!!!
( ни на машину не наворуешь, ни на квартиру, ни на подарок молоденькой токай). :lol: :lol: :lol:
Вот и порешили шыновники убрать таблички с именами мудрых старцев степи с улиц подальше, чтобы не действовали эти таблички на психику. :-P :-P :-P
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