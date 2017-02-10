Цитата: Абиль:

вот глядя на все это мы и решили отделится и жить самостоятельно независимо, что бы Казахи не жили так и не обслуживали РФ и потихоньку начали строить себе города

Прекращай лукавить. До прихода России так жило АБСОЛЮТНОЕ большинство, нравится ли тебе сей факт истории, или нет - но это исторический факт. (см. миграцию из аулов в города по десятилетиям). Именно тогда тут были построены существующие города, на месте ранее одной большой степи.



Цитата: Абиль:

типа Астана



Цитата: Абиль:

и дай бог что бы было по больше брошенных мазанок встречались у тебя на пут

Очень недальновидный у тебя взгляд. Чему ты радуешься? Разрухе на селе, сожженным джайляу и упадке сельского хозяйства, на территории земель и его народа, который всегда был скотоводческим? В угоду бездушной и фальшивой столице, которая лишь сосет деньги и в которой сплошь и рядом временные тщеславные карьеристы, которым лишь бы чего украсть? Это же фальш, помпезная обертка. Или, типа, как там фраза - казах без понтов, беспонтовый казах?

Да ты сам и есть первая вражина своей родине.



[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 16:40]