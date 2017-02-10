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112:
Денег то кучи заработали тут, благодаря которым по всему миру скупаете квартиры и радуетесь так, будто это вы там чего то добивались..
Стивен Кинг, нервно курит в сторонке
Кто кучи-то заработал? Это когда большинство за бесценок продавали жилье в 90-ых?
Понабирал, понимаешь, ты по дешевке свои ужасные хрющевки, что без слёз не взглянешь, и фантазируешь на порошковом пиве не пойми про что.
Цитата:
Моше:
Лодырей не было, и мне никогда не было стыдно за своих предков, которые сюда приехали с разных уголков страны
А вот у кого-то, к большому сожалению, лодыри были, да такие, что после даже северов, не могли с узкой съехать, тем более даже не могли детей своих накормить, оцифрованный пример таких бывших детей есть на сайте.