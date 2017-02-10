Цитата: Грибоедов:

Но больше всего поразило, когда сказали: "Не надо туда-сюда на один день мотаться"

это когда вам такое говорили? Нет, на таможне бывает спрашивали: "к кому едите?", "когда последний раз въезжали?" и т.п., но такого не слышали.