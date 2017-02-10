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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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согласен
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.

1 в 1
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 16:54
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.02.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бандосы спокойно ездят туда-сюда, а меня как-то закидали вопросами: куда едешь и прочее. Я по учебе ехал, нужно было срочно вернуться в тот же день. Спросили: почему так мало был в Челябинске? Но больше всего поразило, когда сказали: "Не надо туда-сюда на один день мотаться".
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удивленные
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Но больше всего поразило, когда сказали: "Не надо туда-сюда на один день мотаться"

это когда вам такое говорили? Нет, на таможне бывает спрашивали: "к кому едите?", "когда последний раз въезжали?" и т.п., но такого не слышали.
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Страница 7 из 7«1...567
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