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§ NG.kz
Как Лолита приглашала в баню
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя хорошая знакомая Лола устала сидеть на шее мужа и решила податься в бизнесвумен. Посещая еще до декабрьских праздников одну из многочисленных саун города , куда кстати иногда бывают трудно попасть , она решила, а чем это она хуже других?
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"Сказочник"
Re: Как Лолита приглашала в баню




Отправлено: 11.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и какой вывод из этой публикации? Или его должен сделать каждый прочитавший? Мой вывод: "Не зная брода- не суйся в воду".

§ kbkz1980
Re: Как Лолита приглашала в баню
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2151
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая мораль?
Не топите бабы баню или у кочегара руки выросли из опы?Что то не поняла.
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Читатель 1
Re: Как Лолита приглашала в баню




Отправлено: 11.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мораль - коль не дано, не лезь ( 5% способно к бизнесу и то, не все из этих 5 об этом знают)))

§ yudjin
Re: Как Лолита приглашала в баню
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мораль: всё гениальное просто.... ну или... в простынь)
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Пихто
Re: Как Лолита приглашала в баню




Отправлено: 11.02.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо просто новость. Почему бы и нет

§ Моше
Re: Как Лолита приглашала в баню
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3993
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вскоре с рук приобрели искомое , однако он грел так плохо , что пришлось менять нагревательные элементы. Поменяли. Тогда стали трещать провода и без конца отключаться автоматы подачи электричества.


Во-первых, никогда не нужно экономить на электрооборудовании, тем более нагревательном - ни бойлеры, ни котлы. Они имеют срок службы, и сколько они там гонялись "до" - неизвестно.
Во-вторых - расчитать потребление электроэнергии. Для такого мощного оборудования нужно в идеале делать новый, отдельный ВВОД (так как состояние старой проводки неизвестно, и чтобы уж наверняка) - не цепляя оборудование к старой, основной проводке, выбирая по мощности ампер автомат. Выбивает потому, что не расчитан. Перегревается и выбивает. Помимо отдельного ввода и подобранного по мощности автомата нужно кабель там сечением толстым брать, десятку...
Не экономить ни в коем случае.
Я у себя, устанавливая электрический котел для отопления делал так, как описал, все ок.

Морали никакой нет. Не умеешь - не берись. Повезло ей еще, что замыкания не произошло и там все помещение не сгорело к чертям. Правда тут уже вопрос - законно ли делался этот бизнес, ибо пожарники вряд ли бы дали разрешение на ввод в эксплуатацию этого общественного заведения, если бы эти нюансы (опасные для жизни посетителей) увидели бы.

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 13:01]
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* Добринцофф
Re: Как Лолита приглашала в баню
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какая мораль?

х\з напоминает ,что-то вроде наступила весна, выглянуло солнышко открыл магазин ,люди пошли всё было отлично, бизнес набирал обороты,но пришла зима в магазине стало холодно входную дверь завалило снегом,бросил я это дело сижу теперь дома.
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