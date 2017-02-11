Цитата: Вскоре с рук приобрели искомое , однако он грел так плохо , что пришлось менять нагревательные элементы. Поменяли. Тогда стали трещать провода и без конца отключаться автоматы подачи электричества.



Во-первых, никогда не нужно экономить на электрооборудовании, тем более нагревательном - ни бойлеры, ни котлы. Они имеют срок службы, и сколько они там гонялись "до" - неизвестно.

Во-вторых - расчитать потребление электроэнергии. Для такого мощного оборудования нужно в идеале делать новый, отдельный ВВОД (так как состояние старой проводки неизвестно, и чтобы уж наверняка) - не цепляя оборудование к старой, основной проводке, выбирая по мощности ампер автомат. Выбивает потому, что не расчитан. Перегревается и выбивает. Помимо отдельного ввода и подобранного по мощности автомата нужно кабель там сечением толстым брать, десятку...

Не экономить ни в коем случае.

Я у себя, устанавливая электрический котел для отопления делал так, как описал, все ок.



Морали никакой нет. Не умеешь - не берись. Повезло ей еще, что замыкания не произошло и там все помещение не сгорело к чертям. Правда тут уже вопрос - законно ли делался этот бизнес, ибо пожарники вряд ли бы дали разрешение на ввод в эксплуатацию этого общественного заведения, если бы эти нюансы (опасные для жизни посетителей) увидели бы.



[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 13:01]