112 Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к... #90







Отправлено: - 15:01 И по поводу моего пикета, который не приняла сам тов. Ольга, да если бы каждый кто против встал бы у памятника и сфоткал себя и выразил как я поддержку Тарану, каждый из недовольных, сколько их кстати, да власть в лице депутатов уже прислушалась бы и не нужно называть это ни митингом, не пикетом и не флешмобом.

Просто сфотаться каждому там хотя бы..

Да и этого не смогли.

О чем уш говорить с адептами того, чего они не захотели защитить, самого последнего что осталось, начиная с кинотеатра Кустанай..