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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И по поводу моего пикета, который не приняла сам тов. Ольга, да если бы каждый кто против встал бы у памятника и сфоткал себя и выразил как я поддержку Тарану, каждый из недовольных, сколько их кстати, да власть в лице депутатов уже прислушалась бы и не нужно называть это ни митингом, не пикетом и не флешмобом.
Просто сфотаться каждому там хотя бы..
Да и этого не смогли.
О чем уш говорить с адептами того, чего они не захотели защитить, самого последнего что осталось, начиная с кинотеатра Кустанай..

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, понял..
Начнется потом, ты толстяк, ты жердяй, а у тебя зрение плюс 5 , а ты герой на форуме..
Один только Мереке Заканович не побоялся ничего и хоть что то попытался сделать, правда все фото видеоматериалы успешно были сожжены, когда оказались в сети и власть запретила их показывать..

гость
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот и началось, обливание грязью своей бывщей Родины..

А ты ему ответку!
На, фото расцветающих аулов! Держи, фото пегасов! Вот тебе как растёт и благоухает Кз!
:lol:
Или нету?
Цитата:
112:
Или форум НГ это площадка для вранья и понтов?

Получается так......
И вот пример:
Цитата:
112:
когда я проводил одиночный пикет или флешмоб за эту улицу, еще до переименования, никому ниче не надо было..

гость
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как я поддержку Тарану, каждый из недовольных, сколько их кстати, да власть в лице депутатов уже прислушалась бы и не нужно называть это ни митингом, не пикетом и не флешмобом.
Просто сфотаться каждому там хотя бы..
Да и этого не смогли.

Напомни слова текста твоей защитительной речи в горакимате?
А то кое-кто её забыл!
:lol:

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А ты ему ответку!

Если ты заметил, то я не писал никаких ответок, или читать не умеешь?
А то что привел факты того, что ни одна живая душонка, которая якобы против переименования улицы не пришла, так это что, не правда?
Кстати ты где был, зачем уже опосля всего понт то кидать что против был?
Я там тебя не видел..

Kairat stayer
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Видных?
Это как?
Чтоб было видно сколько у их потомков сейчас денег?
Не беспокойтесь, процесс запущен!
Подрастающее поколение знает деятелей своего Отечества. И видит, что через деньги и власть, можно сделать своего родственника "видным" деятелем. Зависит от "цены вопроса".


В части касающейся переименования улицы Герцена, на чашу весов были предоставлены Қобланды батыр и академик З. Алдамжар, общественные слушания проводились, где граждане высказали свои мнения, затем путём голосований депутаты выразили волеизлияние народа, перевес отмечен в пользу Қобланды Батыра. Идеологи 20 века назвали улицы в честь партийных функционеров и революционеров, ладно ограничились бы союзом, так в Денисовке есть улица имени П. Лумумба (Премьер Министр Конго в 60 годах прошлого столетия), он то какое отношение к нам имеет.

местный
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В части касающейся переименования улицы Герцена, на чашу весов были предоставлены Қобланды батыр и академик З. Алдамжар, общественные слушания проводились, где граждане высказали свои мнения, затем путём голосований депутаты выразили волеизлияние народа, перевес отмечен в пользу Қобланды Батыра.


вроде взрослый человек, а такую ересь несешь.
попахивают плохо знаешь ли. твои мысли вслух.

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Напомни слова текста твоей защитительной речи в горакимате?

Там уже поздно было, ты так и понять не можешь своей головой, что надо было делать ДО?
Как раз мой митинг был до и показан был тут, после чего сайт заблокировали и пока не стерли мой фото отсчет, не открыли сайт..
А ты как думал народишко должен выглваривать свое мнение, после уже принятия?
Мол меня там не было, а они возьми и прими...
Так почему ни тебя ни Моше там не было, еще ДО?

§ Алиса
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2970
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
по пьяни спутник запустили, в космос первого человека отправили (перепутали прост - с него еще потом образ Жени Лукашина взяли), не одну ГЭС спроектировали и построили, БАМ опять же, в ВОВ одержали победу, целину подняли - и всё это сделали нищие и пьяные люди.

я аналогично не могу при помнить ничего подобного (и много другого) ,что было бы создано за период независимости. Но зато развалить много чего успели... В РФ (ненавистной отдельными личностями) по крайней мере хоть что-то строится (в глобальном масштабе), а у нас лишь торговые центры, рестораны и особняки для "малоимущих" слуг народа
Профайл

Абиль
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 15:40
Комментарий удален модератором.

Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 15:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 15:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 15:53
Комментарий проходит проверку.
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