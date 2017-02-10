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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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324324
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они такие как жареным запахнет хвост поджимают и в бега.

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ух ты!:
обязательно за ним крутая диаспора,

При чем тут крутая, тем более диаспора?
Диаспора всегда одинакова и там много разных людей и больших и маленьких и они необязательно крутые.
Эти люди собраны в кучку просто по этническому признаку.
Нам этого не понять, у нас у русских и казахов нет диаспор как таковых где бы то не было в таком виде, в котором существуют армянские, азербайджанские, и многие другие диаспоры.
Китайские может, еще какие у нас тут.
В Европе по размытей это дело, но тем не менее армянская во Франции это что то..
А мы, мы там разрозненны что казахи что русские и там готовы понты колотить друг перед другом и тем более никакого сближения по нац признаку, только по воровству если..
У нас тут например своя, форумная диаспора так сказать, и если завтра тьфу тьфу накроют НГ, мы целых наверно два дня , не больше, будем стоять сплоченно..
Потом разойдемся.
Там этого нет.
Они всегда сплоченныей коллектив..

§ сайлау курманов
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1657
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего ему не будет , вот увидите , если только навесят на него моральный и материальный ущерб , что наши правоохраниетли оценивают на сущие копейки , вот только малышку жаль , вся э\жизнб испорчена....
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* kbkz1980
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ничего ему не будет , вот увидите ,

Я думаю посадят,широкий общественный резонанс вызвал его поступок и потом эта статья предусматривает реальный срок.
Вот если бы не сбежал,покаялся и помогал в лечении,думаю хоть как то срок себе скостил.
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Оппааа
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До он бегал, пока разводили, возможно...

безумец
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 00:20
Комментарий удален модератором.

Пешеход
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Границу он пересек через час-два после случившегося, а за это время даже уголовное дело наверное не успели возбудить. Уголовное дело возбуждает полиция, а не пограничники и пока к ним придет ориентировка, это может пол дня пройти или сутки.

беглец от прошлого
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 11.02.17 - 05:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно наблюдать как 112 встает на защиту тем или иным образом, оправдывает правонарушителей и преступников, спорит над всем очевидными вещами. Тут он типа хочет, чтобы мы были такими же как некоторые нац. диаспоры, но по факту родственники укрывают преступника, зачастую угрожают жертвам, препятствуют следствию и идут на другие преступления и укрывательства. Тут же затронули Мирзаева. На него покушались из по сути его же диаспоры, потом приезжали к нему же также заминать дело, и теперь он не в понятках, как же так органы следствия все никак не найдут преступников, хотя имена известны и личности так или иначе знакомы ему и др. из диаспоры. А вот так.

Гость
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске




Отправлено: 11.02.17 - 12:01
Комментарий проходит проверку.

§ Моше
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
беглец от прошлого:
Прикольно наблюдать как 112 встает на защиту тем или иным образом, оправдывает правонарушителей и преступников, спорит над всем очевидными вещами.

Обычный словоблуд. Ну или как там товарищ Денисов по другому это называл...
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* Матвей Запупыркин
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 11.02.17 - 12:24
Комментарий проходит проверку.
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