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§ NG.kz
Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте всем. Давеча попала ко мне брошюра, в которой очень заманчиво предлагают купить квартиру ну по очень выгодным условиям. Естественно сразу вспомнил Дрим Лайф, но это оказалось не они. ПК Алтын шатыр (золотой шатер значит), сие есть логическое и немного доработанное отпочкование от Дрим Лайф.
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Горожанин
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 10.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Какого кооператива? За развитие какой страны дали ему награду в Москве???
В Москве, поговаривают, можно и не такие почётные звания и дипломы липовых фондов и организаций купить). У нас, в РК, тоже не так давно предлагали нечто подобное. Это оч-ч-ч-ч-ень о многом нам говорит)

Это самый простой способ забраковать все новое. Если думать такими методами и подозревать все и вся то не уйти нам далеко в развитии. Нет конкретных примеров мошенничества. Есть один факт. Если я чего то недопонимаю значит это обман. И лишь единицы смогут изучить всю подноготную и сделать свои выводы.

Горожанин
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 10.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всегда будут две стороны медали. Кто то будет вникать и делать выводы а кто то всегда будет прикрывать свою безграмотность мнением таких же безграмотных людей

Сакен
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 11.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я видел вышеуказанную передачу по Разбудильнику. Действительно создается впечатление, что перспектива купить квартиру в любой точку страны реальна. Надо понять, а в чем интерес организаторов? В любом деле должна быть мотивация (выгода, прибыль). На мой взгляд, выгода в следующем: 1) - вступительный взнос (не понял сколько, но ясно, что безвозвратный), 2) мы вкладываем минимум 35 процентов от стоимости квартиры (например, 5 млн. тенге) и ждем 10 месяцев, когда открывается возможность получить от кооператива получить недостающие деньги (под 6 процентов годовых) на покупку квартиры. Если же эти 5 млн. держать на депозите, то вознаграждение было бы около 580 тысяч тенге. Наверное, в этих двух позициях интерес кооперативных бизнесменов. Хотелось бы, чтобы не красили всех черной краской, а разобрались компетентные органы и опубликовали свои выводы. Государство ведь тоже изменило свою политику по арендному жилью (будет без права выкупа), чтобы обеспечить казахстанцев доступным жильем. Надо искать альтернативы, не забывая поговорку про бесплатный сыр и критически относиться к альтруистам.

Я
Re: Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 11.02.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и как - помогают

Расстался с сигаретами после 40 лет курения. И я не один, знаком еще с десятком таких же. И цена - сколько не жалко

Гость
Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 11.02.17 - 12:06
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Гость
Потребительские кооперативы - пирамида или шанс?




Отправлено: 11.02.17 - 12:22
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