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≡ Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт должен был состояться 28 февраля в актовом зале Костанайской городской школы детского творчества. По словам руководства ГШДТ, отмена связана с «неприемлемым репертуаром» группы и обманом со стороны организаторов.
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НУР
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 11.02.17 - 06:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пена:
Не хватает нам зековской романтики?!

Да-да!Аммистия это лучше. На больше ум не позволяет бедолагаМ
:-)

Хохол
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 11.02.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Себя уважающий и с достоинством человек не будет слушать этот ансамбль.

Пусть так . Значит я себя не уважаю и у меня нет достоинств , ведь больше нет других критерий (по мнению ВЧК) , по которым можно и надо определять характеристики человека . Действительно зачем определять человека по поступкам , действиям и решениям , когда всё намного проще , надо просто узнать что он предпочитает в музыке и сразу можно смело ставить диагноз .

ВЧК
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 11.02.17 - 11:08
Комментарий удален модератором.

555107
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 11.02.17 - 11:35
Комментарий удален модератором.

Гость
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»




Отправлено: 11.02.17 - 11:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»




Отправлено: 11.02.17 - 12:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»




Отправлено: 11.02.17 - 12:25
Комментарий проходит проверку.
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Страница 4 из 4«1234
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