Цитата: ВЧК:

Себя уважающий и с достоинством человек не будет слушать этот ансамбль.

Пусть так . Значит я себя не уважаю и у меня нет достоинств , ведь больше нет других критерий (по мнению ВЧК) , по которым можно и надо определять характеристики человека . Действительно зачем определять человека по поступкам , действиям и решениям , когда всё намного проще , надо просто узнать что он предпочитает в музыке и сразу можно смело ставить диагноз .