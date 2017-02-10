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§ NG.kz
Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое предложение прозвучало на очередном заседании рабочей группы по перераспределению полномочий. Казахстанцы предложили закрепить в Конституции вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана.
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112
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...




Отправлено: 10.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ничего не предлагал и наоборот, нужно это самое как то откреплять..
Ну Джефферсон это одно.
Встать на его уровень знаете ли, наврят ли получится хоть лбом голову расшиби..

гость
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...




Отправлено: 10.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачёт :-P :-P :-P

Читатель 1
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...




Отправлено: 10.02.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной прогнулся.))) Галопом поскакали... (судя по опросу, людям дела до этого нет)

§ Моше
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влажный и бархатный язык - продолжение тренда? :lol:
Профайл

Сакен
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...




Отправлено: 11.02.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Роль личности в истории может быть оценена только по истечении определенного времени (может и достаточно длительного). Неужели директор НИИ этого не понимает? Такие инициативы уже были (переименование столицы и иные). На мой взгляд - это или игра в поддавки (мол президент очередной раз откажется), или провокация. Нашему уважаемому президенту такая слава не нужна- она может вызвать ироническую улыбку (с намеком на начинающийся маразм), или гомерический смех в мировом сообществе. Не надо подрывать его авторитет.

Рихард
Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили...




Отправлено: 11.02.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да сколько же вас там набралось таких неугомонных? Никто не умаляет заслуги президента, народ это твердо уже усвоил. но когда елозят одно и то же это начинает раздражать и более того отталкивать. Это уже можно как подрыв государственности рассматривать. Везде нужна мера и норма.
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