Сакен Re: Закрепить роль Назарбаева в Конституции предложили... #5







Отправлено: - 08:49 Роль личности в истории может быть оценена только по истечении определенного времени (может и достаточно длительного). Неужели директор НИИ этого не понимает? Такие инициативы уже были (переименование столицы и иные). На мой взгляд - это или игра в поддавки (мол президент очередной раз откажется), или провокация. Нашему уважаемому президенту такая слава не нужна- она может вызвать ироническую улыбку (с намеком на начинающийся маразм), или гомерический смех в мировом сообществе. Не надо подрывать его авторитет.