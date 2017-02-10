Серый волк Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к... #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8588

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:23 Какие мерзотные экземпляры нарисовались в форуме!

Цитата: Фрай:

А красный командир Таран немало народу поубивал, своих соотечественников. Цитата: Victor Yang:

А кто на войне не убивает? Победителей не судят.

Всё население города было на стороне партизан и весь город люто ненавидел Колчаковских карателей.

Об этом есть масса исторических документов и в Москве и в СанктПетербурге и в Челябинске и в Кустанайском архиве и музее.

Об этом есть и донесения разведки фронта и воспоминания горожан здесь живших. В том числе моих предков, чудом уцелевших в городе и напрямую причастных к освобождению города от этой мрази колчаковской.





В двадцатом веке было только два главных негодяя достойных Нюрнбергского трибунала. Ублюдков истреблявших мирное население городов в массовом порядке и осуществлявших геноцид. Это Колчак и Гитлер. Между ними можно ставить знак равенства по злодеяниям против мирных жителей городов. Они массовые убийцы, и если вы это не понимаете, то являетесь по умолчанию негодяем первостатейным. Кстати за отрицание злодеяний Гитлера во многих странах введены в законы уголовные статьи, они не могли быть введены в отношении Колчака только потому, что злодеяния и массовые убийства этой мрази были на два десятилетия раньше и в совсем другое время.



Несколько дней назад в СПБ демонтировали на здании мемориальную доску о Колчаке по решению суда.

Её установили осенью и она практически не просыхала от краски которую в неё кидали жители.

В итоге суд установил правомерность расстрела этого гада и демонтировать доску с здания.

Я в этом случае не согласен с судом только в той части, что необходимо было процессуально оформить определение личности совершавшей массовые убийства тысяч людей!



Человек который поддерживает эту мразь, воевавшую со своей страной в чужой английской форме и чужим оружием купленным у иностранцев, строящих планы военных действий и захвата страны в 19 году, и убивавшего тысячи жителей сам является конченной мразью. Нашему городу вообще повезло, что военная помощь и обмундирование из Англии этому убийце не могло поступать напрямую и фактически большей частью опоздало плавая на пароходах вокруг Азии до Дальнего востока.

А с той небольшой частью поступившего его деморализованные войска массово сдавались в плен партизанам на всём пути его бандитской армии.



Просто встречаются иногда люди - мрази, и люди жополизы.

Мы вчера имели дело именно с этими, как и 98 лет назад в 1919 году.

В котором была наша городская девушка Юлия Журавлёва, с винтовкой и санитарной сумкой и командир отряда наших горожан ТАРАН и мои предки рядом с ним в отряде. Обычне горожане ушедшие в леса с оружием добытым в городе.

Кроме того женщины вели связь с отрядом и доставляли на подводах спрятанное под досками и сеном оружие в отряд, реально рискуя мимо патрулей белых и чехов и посадив ребёнка (мою бабушку в младенческом возрасте) в телегу.

И были конченные колчаковские отморозки, готовые убивать мирное население города на улицах, а не сражаться в лесах и окопах.

Наши партизаны в этой истории были людьми. Причем их поддерживал весь город без исключения.

Ещё раз для дибилов - учите исторические документы, а не слова дерьмового и недоразвитого быдла.



В отношении так называемых депутатов у меня нет ни одного цензурного слова.

Все слова и все мои действия в оношении этих недолюдей кромешного позора жоползиства могут быть только нецензурными.



По этой причине мои комментарии в их отношении кратки.

Считайте что там 12 страниц сплошного мата лично от меня.