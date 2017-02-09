Цитата: Горожанин_kst:

Какого кооператива? За развитие какой страны дали ему награду в Москве???

В Москве, поговаривают, можно и не такие почётные звания и дипломы липовых фондов и организаций купить). У нас, в РК, тоже не так давно предлагали нечто подобное. Это оч-ч-ч-ч-ень о многом нам говорит)

Это самый простой способ забраковать все новое. Если думать такими методами и подозревать все и вся то не уйти нам далеко в развитии. Нет конкретных примеров мошенничества. Есть один факт. Если я чего то недопонимаю значит это обман. И лишь единицы смогут изучить всю подноготную и сделать свои выводы.