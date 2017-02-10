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≡ Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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Зураб
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 00:17
Комментарий удален модератором.

Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 00:58
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7785
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.02.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фрай:
А красный командир Таран немало народу поубивал, своих соотечественников.

А кто на войне не убивает? Победителей не судят.
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§ Серый волк
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.02.17 - 03:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие мерзотные экземпляры нарисовались в форуме!
Цитата:
Фрай:
А красный командир Таран немало народу поубивал, своих соотечественников.
Цитата:
Victor Yang:
А кто на войне не убивает? Победителей не судят.

Всё население города было на стороне партизан и весь город люто ненавидел Колчаковских карателей.
Об этом есть масса исторических документов и в Москве и в СанктПетербурге и в Челябинске и в Кустанайском архиве и музее.
Об этом есть и донесения разведки фронта и воспоминания горожан здесь живших. В том числе моих предков, чудом уцелевших в городе и напрямую причастных к освобождению города от этой мрази колчаковской.


В двадцатом веке было только два главных негодяя достойных Нюрнбергского трибунала. Ублюдков истреблявших мирное население городов в массовом порядке и осуществлявших геноцид. Это Колчак и Гитлер. Между ними можно ставить знак равенства по злодеяниям против мирных жителей городов. Они массовые убийцы, и если вы это не понимаете, то являетесь по умолчанию негодяем первостатейным. Кстати за отрицание злодеяний Гитлера во многих странах введены в законы уголовные статьи, они не могли быть введены в отношении Колчака только потому, что злодеяния и массовые убийства этой мрази были на два десятилетия раньше и в совсем другое время.

Несколько дней назад в СПБ демонтировали на здании мемориальную доску о Колчаке по решению суда.
Её установили осенью и она практически не просыхала от краски которую в неё кидали жители.
В итоге суд установил правомерность расстрела этого гада и демонтировать доску с здания.
Я в этом случае не согласен с судом только в той части, что необходимо было процессуально оформить определение личности совершавшей массовые убийства тысяч людей! :-(

Человек который поддерживает эту мразь, воевавшую со своей страной в чужой английской форме и чужим оружием купленным у иностранцев, строящих планы военных действий и захвата страны в 19 году, и убивавшего тысячи жителей сам является конченной мразью. Нашему городу вообще повезло, что военная помощь и обмундирование из Англии этому убийце не могло поступать напрямую и фактически большей частью опоздало плавая на пароходах вокруг Азии до Дальнего востока.
А с той небольшой частью поступившего его деморализованные войска массово сдавались в плен партизанам на всём пути его бандитской армии.

Просто встречаются иногда люди - мрази, и люди жополизы.
Мы вчера имели дело именно с этими, как и 98 лет назад в 1919 году.
В котором была наша городская девушка Юлия Журавлёва, с винтовкой и санитарной сумкой и командир отряда наших горожан ТАРАН и мои предки рядом с ним в отряде. Обычне горожане ушедшие в леса с оружием добытым в городе.
Кроме того женщины вели связь с отрядом и доставляли на подводах спрятанное под досками и сеном оружие в отряд, реально рискуя мимо патрулей белых и чехов и посадив ребёнка (мою бабушку в младенческом возрасте) в телегу.
И были конченные колчаковские отморозки, готовые убивать мирное население города на улицах, а не сражаться в лесах и окопах.
Наши партизаны в этой истории были людьми. Причем их поддерживал весь город без исключения.
Ещё раз для дибилов - учите исторические документы, а не слова дерьмового и недоразвитого быдла.

В отношении так называемых депутатов у меня нет ни одного цензурного слова.
Все слова и все мои действия в оношении этих недолюдей кромешного позора жоползиства могут быть только нецензурными.

По этой причине мои комментарии в их отношении кратки.
Считайте что там 12 страниц сплошного мата лично от меня.
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Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 03:27
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Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 03:33
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.02.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пять минут находится масса документов.
Я не буду постить общеизвестные.
Но случайно обнаружил малоизвестные архивы ВЧК, поднятые энтузиастами небольшой группы историков любителей Vive Liberta (в группе объединились историки из СпБ и нескольких других городов включая Оренбург) в который тогда могла попасть и часть наших архивных документов.
Из еженедельной сводки секретного отдела ВЧК за 23—30 ноября 1919 г.
На документах кстати гриф "совершенно секретно"
Цитата:
№ 134 Совершенно секретно Настроение на местах ...Новгородская губ. В политическом отношении настроение спокойное. К переучету урожая крестьяне относятся отрицательно. (ЧК, 8—15 ноября.) Псковская губ. Круглянки. Крестьяне настроены против Советской власти. Масса дезертиров........

Пропустим очень длинный список по губерниям и уездам, это список ВЧК и он рисует мрачную картину конца 1919 года в стране послевоенной разрухи после таких Колчаков. В этой сводке нет строительства новой жизни, это сводка преступлений. Выжимка со всей страны, в ней есть и восстания и недовольства и бандитизм.

Источник печатный по архивам:
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. стр. 217-219
Архив:
ЦА ФСБ РФ. Ф.1. Оп.З. Д.191. Л.110—112. Копия.




Перемещаемся к абзацу Кустанай.

Цитата:
Тургайская область. Кустанай: все до единого преданы Советской власти, ненавидят Колчака и его единомышленников.

Это наш город тогда!
Город, который оказался сплочённым и крепким в сравнении с вялым тогда мещанским Челябинском.
У нас в городе в 1919 году боролись за свободу и за горожан отдавали жизни как потом наши бойцы на фронтах и в нашей легендарной дивизии в Великую отечественную. и люди тогда умели свой город отстаивать.

А сейчас, глядя на то, что делается, кроме слова "позор" в 2017 году сказать больше нечего.

[Исправлено: Серый волк, 11.02.2017 - 01:04]
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Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 03:41
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§ Серый волк
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.02.17 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пяти исках к чиновникам Смольного в Санкт-Петербурге от жителей культурной столицы, с требованием снять доску Колчаку.
Иски удовлетворены судом. Чиновников обязали демонтировать это моральное уродство с улиц северной столицы.


Смольнинский районный суд 24 января удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку

Цитата:
Ранее в Смольнинский районный суд были поданы пять исков к городскому правительству с требованием отменить постановление об установке памятной доски. Суд объединил все иски в одно производство. Смольнинский районный суд 24 января удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. Представители мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело", по инициативе которого была установлена доска, заявили, что обжалуют решение суда о ее демонтаже.


Это люди из культурной столицы за вас костанайцев массово считают его мразью не достойной памятной доски и правильно делают, каждый день обливая краской и заставив чиновников демонтировать место поклонения убийце людей далеко за Уралом.
Я бы с удовольствием добавил запрет на въезд на территорию Российской Федерации составу Мажилиса Костаная.
Думаю это в отношении столь недостойных людей будет лучшим решением суда, если такой состоится. Они нагадив в историю города, в живых ещё людей, чьи родители, прадеды эту улицу ТАРАНА считали священной как Парк Победы!
Эти вчера нелюди и единогласные подхалимы вполне заслужили свои тридцать мажилисских иудиных серебряников и позор на века.

[Исправлено: Серый волк, 11.02.2017 - 01:11]
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§ Серый волк
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.02.17 - 05:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё очень полезно всем, кому промыли мозги недоделанные и бездарные режиссёры Михалковы и кто начитался в своё время разных романов белогвардейского сбежавшего отребья.
Это только в романах и фильмах с враньём красивые истории.
Если брать документы, биографии, воспоминания пострадавших и очевидцев будет совсем уголовная картина.

Мне вот авиация допустим ближе, люди там благороднее, посмотрим так ли это?
Биография одного подобного убийцы, отдававшего честь Колчаку и принмавшему от него деньги и награды.

ШЕБАЛИН Сергей Константинович
Звание: Штабс-капитан
Даты жизни: 02.09.1890 г. - 22.05.1964 г.
В марте 1916 г. окончил Одесскую авиационную школу.

С 13.08.1917 г. - помощник командира 2-й боевой авиационной группы.

В 1918 этого гада следы обнаруживаются в будущем Казахстане в составе Колчаковского отребья.
На территории современной Восточно-Казахстанской области (Семиречье) во время Гражданской войны применялась авиация. В конце июля 1918 года в Семиречье, для усиления белоказачьих войск, в городок Сергиополь (сегодня Аягоз) подтягивались войска из Степной Сибири. В конце июля, для развития наступления в глубь Семиречья, туда прибывает даже 1-й Сибирский авиаотряд войскового старшины С. К. Шебалина, приданный 2-му Степному Сибирскому корпусу. Более подробной информации о применении авиации в 1918 году пока не найдено. И сколько он убил английскими бомбами наших земляков неизвестно. Однако известно, что Шебалин, понимая незавидное положение Колчака уже в июне 1918 г., уехал в Мурманск.

При посредничестве представителя враждебной нашей стране английской дипломатической миссии в Москве - капитана Хилла, с группой авиаторов, во главе с А.А.Козаковым, в июне 1918 г., уехал в Мурманск, занятый оккупационными войсками союзников, в том числе Англичан. Вступил добровольцем в Славяно-Британский авиационный корпус. Читайте воевать напрямую на стороне иностранных интервентов и в их форме и их оружием против нашей страны!

Произведен в лейтенанты R.A.F. (Королевских воздушных сил Великобритании). Участвовал в составе отряда во всех операциях Славяно-Британского авиационного корпуса на севере России.

В сентябре 1919 г. в связи с хреновым положением дел интервентов в Мурманске сбежал в Англию.

Но уже через несколько недель 03.10.1919 г. прибыл в Новороссийск с группой офицеров и военных чиновников, состоящих ранее на английской службе к разворачивающему силы на юге мятежу белого отребья и бандиов всех мастей на Украине.

С 17.11.1919 г. - военный летчик 4-го авиационного отряда ВСЮР.
С 20.11.1919 г. - в составе реквизиционной комиссии Киевского района.
На март 1920 г. - командир 4-го авиационного военного летчика полковника Козакова отряда Русской армии генерала П.Н.Врангеля.
В это время он убивает наше население. Можно посмотреть фильм "Служили два товарища" для понимания обстановки.

18.06.1920 г., во главе эскадрильи, принимал участие в атаке частей Красной Армии в районе Верхнего Токмака и Шардау.
25.06.1920 г. произведен в капитаны за боевые отличия.
С 26.06.1920 г. - член суда чести Крымской боевой авиационной группы. Произведен в полковники за боевые отличия.

В ноябре 1920 г. ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ сбежал из Крыма в Турецкий Галлиполи. (фильм "Бег" можно посмотреть, хорошо снят и сценарий Булгаков писал очень точно.) Эмигрировал в Югославию.

Как вы думаете где следы этого белогвардейского отродья найдутся во время Великой отечественной???

Среди прислужников ГИТЛЕРА они находятся.
Он бомбил наши города и убивал наших солдат и партизан Югославии.
С мая 1942 г. - командир 6-й роты 5-го полка РОК. Произведен в чин майора Вермахта. Участвовал в боях с югославскими партизанами в период с 1942 г. по 1944 г.
С декабря 1944 г. - начальник штаба 1-го авиационного полка ВВС КОНР (Комитета освобождения народов России) (предатели и изменники), находящегося в составе Русской освободительной армии генерал-лейтенанта предателя А.А.Власова.

30.04.1945 г. сдался ОЧЕНЬ УДАЧНО частям 3-й армии США в районе Лангдорфа. После Второй мировой войны скрывался в США.


Вот такие реальные биографии у мразей, которые стреляли в нашу страну и убивали наших земляков, возможно даже наших горожан.
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