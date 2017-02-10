|За пять минут находится масса документов.
Я не буду постить общеизвестные.
Но случайно обнаружил малоизвестные архивы ВЧК, поднятые энтузиастами небольшой группы историков любителей Vive Liberta (в группе объединились историки из СпБ и нескольких других городов включая Оренбург) в который тогда могла попасть и часть наших архивных документов.
Из еженедельной сводки секретного отдела ВЧК за 23—30 ноября 1919 г.
На документах кстати гриф "совершенно секретно"
Цитата:
№ 134 Совершенно секретно Настроение на местах ...Новгородская губ. В политическом отношении настроение спокойное. К переучету урожая крестьяне относятся отрицательно. (ЧК, 8—15 ноября.) Псковская губ. Круглянки. Крестьяне настроены против Советской власти. Масса дезертиров........
Пропустим очень длинный список по губерниям и уездам, это список ВЧК и он рисует мрачную картину конца 1919 года в стране послевоенной разрухи после таких Колчаков. В этой сводке нет строительства новой жизни, это сводка преступлений. Выжимка со всей страны, в ней есть и восстания и недовольства и бандитизм.
Источник печатный по архивам:
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. стр. 217-219
Архив:
ЦА ФСБ РФ. Ф.1. Оп.З. Д.191. Л.110—112. Копия.
Перемещаемся к абзацу Кустанай.
Цитата:
Тургайская область. Кустанай: все до единого преданы Советской власти, ненавидят Колчака и его единомышленников.
Это наш город тогда!
Город, который оказался сплочённым и крепким в сравнении с вялым тогда мещанским Челябинском.
У нас в городе в 1919 году боролись за свободу и за горожан отдавали жизни как потом наши бойцы на фронтах и в нашей легендарной дивизии в Великую отечественную. и люди тогда умели свой город отстаивать.
А сейчас, глядя на то, что делается, кроме слова "позор" в 2017 году сказать больше нечего.
[Исправлено: Серый волк, 11.02.2017 - 01:04]