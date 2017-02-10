NG.kz Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:42 Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.

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