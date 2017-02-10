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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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Зураб
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 00:17
Комментарий удален модератором.

Гость
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу




Отправлено: 11.02.17 - 00:58
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7785
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.02.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фрай:
А красный командир Таран немало народу поубивал, своих соотечественников.

А кто на войне не убивает? Победителей не судят.
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