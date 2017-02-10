Anna Болейн Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4655





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Регистрация: 11.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 16:57 Цитата: kbkz1980:

Валентину вы это не писали ,а молча оды в уши пели

и опять же из психологии ,тебе Лилля не знать этого . Обиделась она .

Женский пол гораздо чаще, чем мужчины, используют методы непрямой агрессии в целях подавления конкуренции,на подсознательном уровне ,даже если и не осознают .Инструментом же конкуренции у девушек являются язвительность и сплетни. Они часто пытаются "уничтожить" соперниц, словесно их унизив.

А Валентин же мужского пола ,что мне ему оду не попеть)))