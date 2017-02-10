112 Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к... #57







Отправлено: - 23:28 Цитата: Мария Кустанайская:

Разберись со своими знаниями ,прежде чем ,кого то

А что с моими знаниями не так?

У меня по крайней мере нет такого, если улица не названа Шекспиром или Вашингтоном, то я не знаю о них ничего и не нужно их изучать.

Умные люди и без названия улиц изучают и читают и Лермонтова и Гоголя и не говорят какие то глупые вещи по этому поводу..