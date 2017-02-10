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≡ Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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ГАЛИНА
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три года осталось до 100 -летия ул Герцена !!!! так зачем ее менять ??,, запомните,, все те ,, кто затеял это ! ВЫ ВРЕМЕННЫЕ люди,, а история казахстана она вечна !!! , придет время и вам станет стыдно за такое стирание из памяти истории,,насколько я знаю ,все против переименования улицы Герцена ,

§ antonK
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 10.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аль -Фараби надо было переименовать вместо Тарана, там и площадь , была бы площадь с названием. А по факту .... ну что поделаешь
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§ Моше
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3989
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ему походу это не знакомо.
Он везде и всегда в гостях.
А домой он не хочет.
Потому что там такие не нужны.

Привидение, удравшее в Ацтану, тянет лямку :lol:
Сидел бы, помалкивал.
Профайл

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

А помоему точно, емко и справедливо заметил или заметило, если это привидение..

Спутник
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчает! не к добру!

Вася
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте переименуем ещё пару-тройку улиц, заменим на фамилии героически и патриотично проявивших себя депутатов, а то чьи там еще имена устарели или не соответствуют заказам, да и кто этих людей помнит? А кто их в глаза видел? И заведем такую традицию менять названия улиц, после каждого созыва.

шанхай уральская
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо город вообще переименовать в честь этого батыра ...извините выговорить его не могу..

Мария Кустанайская
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь на очереди заставить забыть русскую литературу ,значит пора переименовать улицы Гоголя ,Пушкина ,Чехова ,так как в городе не порядок. Вот только проблема ,наши "О великие мудрецы " ,не могут придумать новые названия ,где ж их столько набрать героев ,академиков и генералов.

Лана
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом....у вас творится, товарищи....

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мария Кустанайская:
Теперь на очереди заставить забыть русскую литерату

Каким образом?
А вы ее знали?
Это очень мрачно, если нет улицы например Лермонтова, то вы не обязаны о нем знать ничего..
Ну нет у нас улицы Шекспила, Баха, Ван Гога, но вы наверно Дездемону то читали?
Или исходя из вашей логики вы вообще думаете что это какая то голливудская актриса?

§ сайлау курманов
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1657
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во всей этой чехарде прокатившейся по стране больше всего вызывает недоумение , а чем это Абай и Джамбул провинились перед сегодняшними мира сего , их в Алматы тоже переименовали , вот только какие названия дали что то не запомнил....
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Мария Кустанайская
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Каким образом?
А вы ее знали?

Разберись со своими знаниями ,прежде чем ,кого то уличать...

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мария Кустанайская:
Разберись со своими знаниями ,прежде чем ,кого то

А что с моими знаниями не так?
У меня по крайней мере нет такого, если улица не названа Шекспиром или Вашингтоном, то я не знаю о них ничего и не нужно их изучать.
Умные люди и без названия улиц изучают и читают и Лермонтова и Гоголя и не говорят какие то глупые вещи по этому поводу..

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в деревне были улицы советская, 8е марта, клубная, зеленая, буржуй городок.
На отделении где я жил две улицы вообще никак не назывались.
И тем не менее я учил Бородино наизусть, читал Толстого, Тихий Дон Шолохова.
Какие то стихи про карман из штанин Маяковского..
Все зависит от человека прежде всего, а не от названия улицы либо города где он живет..

Фрай
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небедный Герцен жил в Лондоне как Березовский, Закаев и поганил своей царской Россие оттуда, естественно, сотрудничал с секретными службами англосаксов-извечных врагов русской империи как бы она не назвалась: Московия, Русское государство, Российская империя, СССР или Российская Федерация. А мы три сотни лет союзники России. И негоже сохранять имя врага Российского государства в наименовании улицы.
А красный командир Таран немало народу поубивал, своих соотечественников.
Кобланды рубился с внешними врагами.
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