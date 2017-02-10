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≡ Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт должен был состояться 28 февраля в актовом зале Костанайской городской школы детского творчества. По словам руководства ГШДТ, отмена связана с «неприемлемым репертуаром» группы и обманом со стороны организаторов.
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боярин
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу, чтобы пел у нас Олег Газманов!
Настоящий шансон!

Ром
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 19:31
Комментарий удален модератором.

112
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
боярин:
Газманов

Тогда я за Лебединского

Во!
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 19:46
Комментарий удален модератором.

§ leoevgenij
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
leoevgenij


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 26.05.14
Отправлено: 10.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОЙ, какие все нежными стали. Нормальная группа, всё равно ведь пойдут на неё те, кто хочет. И почему запрещать сразу?
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§ karik
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 10.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо весь Костанай продать что бы Стас Михайлов к нам приехал!
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112
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
karik:
весь Костанай продать что бы Стас Михайлов к нам приехал!

Так те кто раскупили Костанай по частям, его и закажут и он у них еще бегать на подтанцовках будет.
А для одиноких женщин, которым свое тепло и любовь девать некуда, и ищущих его взамен выкинутого бабла на билет к Михацлову, можно на 8е марта и подачку сделать..
Всегда же такое.
Та же Татьяна бегала у нас в кабаке куда ее заказала пьяная кампания словно официантка какая то..

мы не такие
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой. какие мы скромные, мы не такие. Наши в-ухи не выдержат шансона!!! У нас, типа, тюрьмА и зон нигежок, и никто в них не сыдыт!!!

ВЧК
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:34
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ВЧК
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И ещё одно заблуждение , что шансон слушают и обожают представители только преступного мира . Можно отрицательно относится к этой воровской и преступной среде , но быть поклонником творчества тех , кто это своё творчество посвящает уголовной тематике .

Себя уважающий и с достоинством человек не будет слушать этот ансамбль.. кумиры этого репертуара.. бомжовая быдлятина. Не дать ни взять.. посмотри кто пританцовывает и подпевает под их песни.. не далёкие люди с куриными мозгами

глас народа
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потомок Алдара-Косе:
Что за глупость?? А раньше в этом зале пела Бутырка и ведь было нормально? Что поменялось? Мы стали высокоморальными-?????? %%%%%

Понты, братец, обыкновенные понты!!!

А вы из Китая или из Ой-ропы, не пробовали приглашать артистов??? :lol: :lol: :lol:

112
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне что то некоторые песли хохлушки Лободы понравились, перед этим Серебро, неплохие кстати клипы..
Особенно там где клубнику губами кидают..
По моему Никогда никому не отдам..
Прикольно так..

Жаппас
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Метеориииит
Над зонааааююю летииит...

Пена
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хватает нам зековской романтики?! Попса, "рокеры" безголосые, гундосые Макаревич и др., все отклонения от нормы, фалшь. На сцене простаков строят, а в жизни живут жизнью буржуа. Лучше Витас, Распутина, Розенбаум, наш костанайский Арстан, у них хоть голоса певческие.
Странная Баймусина, как бы не знает "продюсера", а с кого вместо него в договорах указывала? Менеджер культуры и не знает группу "Бутырка"? Не верю!
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