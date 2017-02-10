112 Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в... #76







Отправлено: - 22:49 Цитата: Ух ты!:

обязательно за ним крутая диаспора,

При чем тут крутая, тем более диаспора?

Диаспора всегда одинакова и там много разных людей и больших и маленьких и они необязательно крутые.

Эти люди собраны в кучку просто по этническому признаку.

Нам этого не понять, у нас у русских и казахов нет диаспор как таковых где бы то не было в таком виде, в котором существуют армянские, азербайджанские, и многие другие диаспоры.

Китайские может, еще какие у нас тут.

В Европе по размытей это дело, но тем не менее армянская во Франции это что то..

А мы, мы там разрозненны что казахи что русские и там готовы понты колотить друг перед другом и тем более никакого сближения по нац признаку, только по воровству если..

У нас тут например своя, форумная диаспора так сказать, и если завтра тьфу тьфу накроют НГ, мы целых наверно два дня , не больше, будем стоять сплоченно..

Потом разойдемся.

Там этого нет.

Они всегда сплоченныей коллектив..