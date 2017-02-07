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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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гость
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:

Не знаю, насчет коттеджа. Это ее дело. Но за обещанную квартиру слышала из первых уст ! Взамен застройщик отремонтировал фасад дома. Еще раз повторю жильцы 6го этажа никому не нужны!!! Так как вступить в другое пкск они не могут, нельзя чтобы один дом обслуживали 2 ксп! Цирк!

142
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мысли под копирку. Видимо предел мечтаний жалобщиков - абсолютно у всех председателей ПКСК строится коттедж и приобретается джип...

2005
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Костанае вообще есть хоть один дом где "все так хорошо и замечательно"? Даже среди новостроек.

Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем врать уже с первых строк! Видео этого "отчетного собрания" есть в интернете на сайте pksk kz, никакого отчета на нем и близко не было, желающие могут посмотреть и убедиться! А вот постоянные разговоры председателя о повышении цены на обслуживание есть! Причем почти единогласно все на собрании были против, пока не будет отчета и обоснование тарифа, а всеравно волшебным образом с этого года тариф новый!!! Вот такой беспредел на всех собраниях!

Если Вы там были, то должны помнить, как утвердили устав нового КСП "Виктория 17", состоящего из 17 домов и ставшего правопреемником ПКСК "Виктория". Я вот тоже была, но что-то не помню. Может склероз? А тариф, да - уже 42 тенге. И тоже не помню, чтобы утверждали, да еще такой большой. Точно склероз! :-(

2005
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже у Вас в голове каша. Видео на вышеуказанном сайте от 19.08.16г. , а собрание на котором до собственников квартир(тех кто изъявил желание прийти) донесли информацию о перерегистрации ПКСК в КСП состоялось в декабре. И тариф с 1.01.17г. составляет не 42, а 40.66 тенге, о чем есть уведомление на окошке кассы. А видео действительно нужно смотреть внимательно, там все видно - кто как себя ведет и чего добивается.

Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Похоже у Вас в голове каша. Видео на вышеуказанном сайте от 19.08.16г. , а собрание на котором до собственников квартир(тех кто изъявил желание прийти) донесли информацию о перерегистрации ПКСК в КСП состоялось в декабре. И тариф с 1.01.17г. составляет не 42, а 40.66 тенге, о чем есть уведомление на окошке кассы.

Была я на обоих собраниях и все помню прекрасно. В декабре на видео Тарасенко снимать себя запретила, поэтому есть аудиозапись. Кстати, оба собрания были признаны неправомочными, по причине отсутствия кворума.

vvv
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Если Вы там были, то должны помнить, как утвердили устав нового КСП "Виктория 17", состоящего из 17 домов и ставшего правопреемником ПКСК "Виктория". Я вот тоже была, но что-то не помню. Может склероз? А тариф, да - уже 42 тенге. И тоже не помню, чтобы утверждали, да еще такой большой. Точно склероз! :-(

Похоже у вас не только склероз ,но что-то другое....в "Виктории" нет тарифа 42 тг. прежде чем писать ,хоть узнавайте точную информацию...сами на "ходу"придумываете...смешно...язык без костей...

Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 10.02.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Похоже у вас не только склероз ,но что-то другое....в "Виктории" нет тарифа 42 тг. прежде чем писать ,хоть узнавайте точную информацию...сами на "ходу"придумываете...смешно...язык без костей

Конечно без костей - я же змея. :-P А Вы когда последний раз там были? Сегодня люди платили по 42 тенге. А может это тариф для тех, кого не взяли в новое КСП?
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