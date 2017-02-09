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≡ Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало вопросы членов общественного совета в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о распределении «свободного остатка средств» из бюджета 2016 года общественный совет Костанайской области обсудил 7 февраля. Общий остаток в сумме более 3 млрд тенге акимат области предлагает распределить на нужды 12 управлений.
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§ Валентин
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
вполне приемлемый ноубук для работы стоит не более 80000 тенге


Про лицензии на ПО забыл, и не нужно про Linux & LibreOffice рассказывать :)
Профайл

Бывалый
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 10.02.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
Во-первых, в статье не указано, что сумма за технику складывается из "железа" и ПО

А подумать зачем им ноут без ПО - для тебя слишком сложно?

Бывалый
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 10.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Нахера он им лицензионный, если вполне можно заменить теми же Либрой, ОпенОфисом

Да калькулятор, или даже счеты, и пишущую машинку лучше.
Зачем вообще ноуты и компы, да?

§ 3DO
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Да калькулятор, или даже счеты, и пишущую машинку лучше."
Ты, приведение, как обычно, когда тебе нечего ответить, сводишь ситуацию к абсурду. Ибо разница между Либрой и МС Офисом, куда менее значительна, чем между печатной машинкой и ноутбуком. Сравнение более чем глупое. Впрочем, это же ты.
Профайл

Гога
Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало...




Отправлено: 10.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто автор статьи сразу понял , даже не читая .
Точки ставить надо или нет :млрд - млн ???
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