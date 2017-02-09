3DO Re: Распределение остатка бюджетных средств 2016 года вызвало... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1857

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата: "Да калькулятор, или даже счеты, и пишущую машинку лучше."

Ты, приведение, как обычно, когда тебе нечего ответить, сводишь ситуацию к абсурду. Ибо разница между Либрой и МС Офисом, куда менее значительна, чем между печатной машинкой и ноутбуком. Сравнение более чем глупое. Впрочем, это же ты.