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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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324324
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они такие как жареным запахнет хвост поджимают и в бега.

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ух ты!:
обязательно за ним крутая диаспора,

При чем тут крутая, тем более диаспора?
Диаспора всегда одинакова и там много разных людей и больших и маленьких и они необязательно крутые.
Эти люди собраны в кучку просто по этническому признаку.
Нам этого не понять, у нас у русских и казахов нет диаспор как таковых где бы то не было в таком виде, в котором существуют армянские, азербайджанские, и многие другие диаспоры.
Китайские может, еще какие у нас тут.
В Европе по размытей это дело, но тем не менее армянская во Франции это что то..
А мы, мы там разрозненны что казахи что русские и там готовы понты колотить друг перед другом и тем более никакого сближения по нац признаку, только по воровству если..
У нас тут например своя, форумная диаспора так сказать, и если завтра тьфу тьфу накроют НГ, мы целых наверно два дня , не больше, будем стоять сплоченно..
Потом разойдемся.
Там этого нет.
Они всегда сплоченныей коллектив..

* сайлау курманов
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1656
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего ему не будет , вот увидите , если только навесят на него моральный и материальный ущерб , что наши правоохраниетли оценивают на сущие копейки , вот только малышку жаль , вся э\жизнб испорчена....
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