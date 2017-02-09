Серый волк Re: В областной картинной галерее открылась выставка графики... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8584

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Интересные вещи!

А это вообще заставила остановиться надолго!



Совсем недавно был в Булгаковской квартире и это Мяу знакомо можно сказать почти лично!

Вполне достойно висеть в музее Булгакова!

