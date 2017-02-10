Цитата: Мария Кустанайская:

Теперь на очереди заставить забыть русскую литерату

Каким образом?

А вы ее знали?

Это очень мрачно, если нет улицы например Лермонтова, то вы не обязаны о нем знать ничего..

Ну нет у нас улицы Шекспила, Баха, Ван Гога, но вы наверно Дездемону то читали?

Или исходя из вашей логики вы вообще думаете что это какая то голливудская актриса?