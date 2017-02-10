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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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ВЧК
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:07
Комментарий удален модератором.

§ Матвей Запупыркин
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 10.02.17 - 20:12
Комментарий удален модератором.
Профайл

ВЧК
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:13
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Другое что община сама побоялась враждовать с Казахстаном и выдала своего сородича..
А ты что думал, что его поймали просто так там, типа преступник и это менты его российские сами поймали?
Захоти диаспора не выдать его нам, никто бы его не вернул, но тогда тут житья бы им уже такого вольготного наши мен

Если бы они побоялись бы Кз, семью девочки не грузили бы!
:lol:
Бы- мешает!

гость
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аман:
В Казахстане есть закон по нему и будут судить товарища, чей бы гражданин он не был

Это ты у Гагика спроси!
Или подшивку НГ полистай!
За последние годы много написано про справедливо осУжденных. И также справедливо амнистированных.

ВЧК
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:23
Комментарий удален модератором.

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
побоялись бы Кз, семью девочки не грузили бы!

Да никто не грузит никого, договариваются..
Ты хоть знаешь что есть "грузить"?
Кто то переломал ноги, взорвал их автомобиль, убил ихнего сородича?
Грузить, именно это и обозначает..
Я же не скажу что меня с Москвы приехали грузить в ресторане одной из тутошних общин?
Я смело пошел туда и один заметь, их было местный разводящий и двое оттуда и что?
Если ты не боишься их тут, они ни крена тебе не сделают.
Потом я нашел их по нашему положенца и переговорил с ним лично.
И все.
Я выдвинул свои условия.
Грузить..
Это означает слово нехорошее, которое может подставить всю общину и начаться может резня..
А потому никто грузить не собирается, если бы начали, ты бы узнал что означает это слово..

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и дело конечно не стои и выеденного яйца..
Когда продавец унитазов на смерть убил пасана 13 лет на тротуаре, ну никто же не собирался там самосуд учинять, еще что то..
Дело просто в том, что мы не очень толерантны к определенным народностям, а если это делает свой, русский или казах, мы пытаемся стыдливо прикрыть гласки..
Нашим вот можно..
Как Моше.
На Кущевке сжигать новороженных можно, потому что это наши сжигают наших.
А если этот...
Тут начинается..
Скорее всего тут завязки на бизнесе еще.
Злоба какая то, что они нас там где то обманывают и тд..
Хотя опять же наши обманывают нас на более огромные деньги..

§ Матвей Запупыркин
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 10.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Справедливый:
Кстати, а где этот бард сейчас, чем занимается ?

курочек разводит, возле Рудного...есть там такая фабрика, куроводческая...ЖуйКанат 2006..вот там он, и притерся... ;-)
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112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
разводит, возле Рудного...есть там

По моему кто то тут говорил что ЖасКанат 2006 вообще другая фирма.

шанхай уральская
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане есть закон по нему и будут судить товарища, чей бы гражданин он не был..НУ ДА в Казахстане закон как дышло....на слышены так сказать о его гуманности.... про платят и выйдит этот гражданин Оглы сухиньким из воды.

[Исправлено: Vasiliy, 10.02.2017 - 21:03]

§ Матвей Запупыркин
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 10.02.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
и выйдит этот гражданин Оглы сухиньким из воды.

это самое обидное..не он первый..не он последний..еще и родителям предьявят..что за ребенком не следили... :-(
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123123
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да он щигол чо с него взять, наверняка случайность, просто небегал бы признался, помог бы материально, было бы достойно по мужски.

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
первый..не он послед

Ну чо ему светит, условно пол года за неумышленное?
Тут даже платить полиции ничего не надо..
Хотя на всякий случай пару штук бакинских думаю стоит дать полиции, чтоб не гребла особо..

Ух ты!
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что за стереотип, что если кавказец - то обязательно за ним крутая диаспора, которая всех имеет? Какой бред". Как в бородатом анекдоте из 80-х: "Гаишник нарушителю Не знаешь элементарные правила ДД: права купил что ли? Ответ: раз кавказец, обязательно купил, что ли, не покупал я эти права,просто Папа ко дню рождения подарил!"
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