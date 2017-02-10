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§ NG.kz
В Костанайской области появится новое управление, созданное из двух старых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сессии областного маслихата, которая состоялась сегодня, 10 февраля, депутаты поддержали решение об упразднении двух управлений: строительства и архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.
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112
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Хотелось бы услышать мнение Юристов.

Юристов по моему нет на форуме.
Вот Психолог есть.
Может он поможет?

Кобра
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юристов по моему нет на форуме

Марик, ты где был, что кроме Лили никого не помнишь? Она тут не поможет. Обращайся к Солнышку или 1504. Еще несколько есть, но я их не помню.
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Страница 2 из 2«12
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