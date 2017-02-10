Цитата: karik:

весь Костанай продать что бы Стас Михайлов к нам приехал!

Так те кто раскупили Костанай по частям, его и закажут и он у них еще бегать на подтанцовках будет.

А для одиноких женщин, которым свое тепло и любовь девать некуда, и ищущих его взамен выкинутого бабла на билет к Михацлову, можно на 8е марта и подачку сделать..

Всегда же такое.

Та же Татьяна бегала у нас в кабаке куда ее заказала пьяная кампания словно официантка какая то..