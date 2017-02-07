Цитата: Зачем врать уже с первых строк! Видео этого "отчетного собрания" есть в интернете на сайте pksk kz, никакого отчета на нем и близко не было, желающие могут посмотреть и убедиться! А вот постоянные разговоры председателя о повышении цены на обслуживание есть! Причем почти единогласно все на собрании были против, пока не будет отчета и обоснование тарифа, а всеравно волшебным образом с этого года тариф новый!!! Вот такой беспредел на всех собраниях!

Если Вы там были, то должны помнить, как утвердили устав нового КСП "Виктория 17", состоящего из 17 домов и ставшего правопреемником ПКСК "Виктория". Я вот тоже была, но что-то не помню. Может склероз? А тариф, да - уже 42 тенге. И тоже не помню, чтобы утверждали, да еще такой большой. Точно склероз!