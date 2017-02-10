Цитата: гость:

побоялись бы Кз, семью девочки не грузили бы!

Да никто не грузит никого, договариваются..

Ты хоть знаешь что есть "грузить"?

Кто то переломал ноги, взорвал их автомобиль, убил ихнего сородича?

Грузить, именно это и обозначает..

Я же не скажу что меня с Москвы приехали грузить в ресторане одной из тутошних общин?

Я смело пошел туда и один заметь, их было местный разводящий и двое оттуда и что?

Если ты не боишься их тут, они ни крена тебе не сделают.

Потом я нашел их по нашему положенца и переговорил с ним лично.

И все.

Я выдвинул свои условия.

Грузить..

Это означает слово нехорошее, которое может подставить всю общину и начаться может резня..

А потому никто грузить не собирается, если бы начали, ты бы узнал что означает это слово..