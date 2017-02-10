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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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Витя
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 17:24
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3986
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там же везде во всех городах и городишках общины их со смотрящими правят.

Не чеши. На Урале кавказцы с их "всё разводящими", "крутыми" диаспорами не прижились, еще в 90х место указали, и соц. уровень азербайджанской общины в Челябинске - ангар на Китайском рынке.
Скорее в Костанае "договорятся". Поэтому лучше сидел бы там, в одной камере со скинхедами, но закон есть закон - сидеть будет там, откуда запрос...
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Сеня
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
еще в 90х место указали

И на Кузбассе так же. А вот взять дальний восток, там почему то есть города на 50 % состоящие из... Радужный например, по приезду я просто не поверил своим глазам, половина женщин в хиджабах...

§ yeti91
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 10.02.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то, этого малолетнего типа судить надо и от общества изолировать пока он еще кому не сделал проблем.он все равно бы сделал бы рано или поздно себе срок,потому что воспитание такое -не уважать а унижать.родители девочки-держитесь.
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112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Урале кавказцы с их "всё разводящими", "крутыми" диас

Я сужу по нашим работникам и выехавшим.
Север и дальний весь Кавказ.
Сочи, весь Кавказ..
Кстати со строителями пообщайся, особенно.
Южане у вас все перекупы начиная от строительных профессий и заканчивая водятелами и рынками..
Вот в Сочи так..
Или ты смотришь сквозь призму гоняя на автобусе, мол их нигде не видно, значит в бизнесе их нет?

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Черкизон посмотри и теперь дворец в Турции или где то там.
Против этого беспредела что там творился, когда его смогли только зажать и то на уровне президента?
А ты говоришь диаспоры не правят..
Еще как..
Тем более Турция это сегодня практически побратим России, вместе с Азербайджаном разумеется..

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
вот взять дальний восток, там почему то есть города на 50 % состоя

У меня знакомый из за этого поехал дизели делать... в Британию..
Потому что дизеля во Владивостоке вплоть до военных кораблей начали делать практически даром жители югов..
А ему спецу за копейки что ли работать?

§ Моше
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3986
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Север и дальний весь Кавказ.
Сочи, весь Кавказ..

Цитата:
112:
Кстати Черкизон посмотри

Я тебе конкретно про Урал. Москва - вообще отдельный случай, Сочи - место их исторического скопления, в других регионах по разному. Вес диаспор стал возможен там, где им не подстрелили хвосты во время передела собственности и развития бизнесов. Нет людей из диаспоры, у которых есть прибыльный бизнес и следовательно деньги - нет и влияния.
На Урале подстрелили. Как мне рассказывал один человек, работающий в ССГПО, в 90-х екатеринбуржцы активничали даже в Рудном, и вроде как их "щупальца" там до сих пор, правда уже, в видоизмененной форме...
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баян
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реактор:
Таким маргиналам тут не место! Пусть лучше его отправят на историческую родину!

Цитата:
Колян:
Надо всех хачей собрать на ж/д и одним составом отправить куда откуда они понаехали!

Зачем вы так,это ж наши братья, тоже тюрки.Ща вам 112 лекций прочитает.

112
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
конкретно про Урал.

Я конкретно про то место, куда он свалил в поисках защиты, про Россию..
Ты говоришь про какой то отдельный колхоз где их якобы нет..
Даже в Мурманске и то какая то заваруха была с ними..
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