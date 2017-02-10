всего-то Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная... #24







Отправлено: - 16:45 Право директора отказать тем более что продюсер мутный а вдруг не "бутырка", а ее второй состав. Все нормально. Сам не слушаю такой шансон и к популярной и эстрадной музыке все более равнодушен. Но стоит заметить, что и у нас в Казахстане нет таких поп групп, исполнителей которые меня бы заинтересовали. Это как с той темой про дотации новым казахстанским каналам, эшди тв. Все пустое на самом деле.