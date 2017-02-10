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≡ Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт должен был состояться 28 февраля в актовом зале Костанайской городской школы детского творчества. По словам руководства ГШДТ, отмена связана с «неприемлемым репертуаром» группы и обманом со стороны организаторов.
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У6
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да какая разница какой зал! Теперь из за вас концерт отменят. Нормальная группа. Смотрикась какие мы морально культурные стали.
Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку,
А я кричу кричу шнырям, пускай лежат еще недельку)
Эхх.. песни о жизни.

Потомок Алдара-Косе
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михалыч:
можно актовые залы детских садиков предложить

А почему вы молчали,когда мясом торговали в Ледовом дворце? Страна у нас такая,всё через одно место.

§ Горожанин_kst
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.02.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Х:
"лесоповалы"

"Белый лебедь" один чего стоит, там и намёка нет на блатную тему. У Лесоповала вообще нет блатного напора и бравады, для них Танич писал, не путай.
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Ангел
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 13:25
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.02.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То же самое ко всей попсе относится

Вить, любая популярная музыка по сути к ней относится. Я вот Крафтверк и Депешей, к примеру, уважаю. Пинк Флойд нет-нет да и послушаю, Кино частенько...и Лесоповал бывает, по настроению. Для кого-то же всё перечисленное голяк и попса). Дело вкуса.
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Михалыч
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
А почему вы молчали,когда мясом торговали в Ледовом дворце?

Согласен,бардак.

ninja
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
концерт планировали на 28 февраля. а на афишах 26

Zanoza
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""""Слова «Бутырка» в моем лексиконе нет""""""""""

Смешно. Превратили название тюрьмы в... плохое слово, которому не место в лексиконе))))))))))))

§ 3DO
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, шансон, но не Михайлов - это конечно зашквар, по мнению тетеньки :lol: Не те песни, наверное она слушала у Бутырки. Вот например "Последний рассвет" вполне себе лирична.
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всего-то
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Право директора отказать тем более что продюсер мутный а вдруг не "бутырка", а ее второй состав. Все нормально. Сам не слушаю такой шансон и к популярной и эстрадной музыке все более равнодушен. Но стоит заметить, что и у нас в Казахстане нет таких поп групп, исполнителей которые меня бы заинтересовали. Это как с той темой про дотации новым казахстанским каналам, эшди тв. Все пустое на самом деле.

Гастролёр
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам только по Нуртасу тащится, и балдеть пританцовывая :-P

§ Солнышко
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 10.02.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему, для нашего города вполне актуальная группа. Учитывая ежедневные сообщения о новых государственных служащих и полицейских отправившихся за решетку. А работники культуры из Казахского драматического театра? Это же теперь их репертуар. А сколько уже освободилось! Зал будет полным.
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баян
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
По-моему, для нашего города вполне актуальная группа. Учитывая ежедневные сообщения о новых государственных служащих и полицейских отправившихся за решетку. А работники культуры из Казахского драматического театра? Это же теперь их репертуар. А сколько уже освободилось! Зал будет полным.

Аплодирую стоя!
Вот Солнышко, ты такое .... солнышко!

Хохол
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Дело вкуса.

Согласен , спор бессмысленен . На вкус и цвет товарищей нет . У всякого свой вкус , один другому не указчик , кто то любит арбуз , а кто то свиной хрящик . И ещё одно заблуждение , что шансон слушают и обожают представители только преступного мира . Можно отрицательно относится к этой воровской и преступной среде , но быть поклонником творчества тех , кто это своё творчество посвящает уголовной тематике .

Гость
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»




Отправлено: 10.02.17 - 18:50
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