Цитата: 112:

Север и дальний весь Кавказ.

Сочи, весь Кавказ..

Цитата: 112:

Кстати Черкизон посмотри

Я тебе конкретно про Урал. Москва - вообще отдельный случай, Сочи - место их исторического скопления, в других регионах по разному. Вес диаспор стал возможен там, где им не подстрелили хвосты во время передела собственности и развития бизнесов. Нет людей из диаспоры, у которых есть прибыльный бизнес и следовательно деньги - нет и влияния.

На Урале подстрелили. Как мне рассказывал один человек, работающий в ССГПО, в 90-х екатеринбуржцы активничали даже в Рудном, и вроде как их "щупальца" там до сих пор, правда уже, в видоизмененной форме...