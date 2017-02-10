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§ NG.kz
Границы Рудного расширят в связи с созданием индустриальной зоны
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земельный участок площадью 501 га, ранее относившиеся к территории Костанайского района, войдет в городскую черту Рудного. Предложение об изменении границ города и района будет внесено в правительство РК в ближайшее время.
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Денис
Re: Границы Рудного расширят в связи с созданием индустриальной...




Отправлено: 10.02.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое хорошее предложение, какие огромные возможности,что-нить слямзить.что-то позабыли про генплан по расширению города за правый берег тобола

осведомленный
Re: Границы Рудного расширят в связи с созданием индустриальной...




Отправлено: 10.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
что-то позабыли про генплан по расширению города за правый берег тобола

так речь о рудном!
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