1504 Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное... #1







Отправлено: - 15:58 - Сокращение штатной численности не предусматривается, так же, как и смены места.



То есть 2 руководителя, у каждого по 2 зама ( как минимум), водитель - останутся в рамках старой штатной численности. И на выходе мы имеем только дополнительные расходы по перерегистрации ГУ, изготовления печатей, бланков и пр.пр. Скажите мне кто-нибудь: ЗАЧЕМ????? Если ничего не изменится????