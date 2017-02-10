/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области появится новое управление, созданное из двух старых		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанайской области появится новое управление, созданное из двух старых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сессии областного маслихата, которая состоялась сегодня, 10 февраля, депутаты поддержали решение об упразднении двух управлений: строительства и архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.
Читать новость

1504
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Сокращение штатной численности не предусматривается, так же, как и смены места.

То есть 2 руководителя, у каждого по 2 зама ( как минимум), водитель - останутся в рамках старой штатной численности. И на выходе мы имеем только дополнительные расходы по перерегистрации ГУ, изготовления печатей, бланков и пр.пр. Скажите мне кто-нибудь: ЗАЧЕМ????? Если ничего не изменится????

!
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве не понятно?

Экономист по-новому
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будет только один руководитель и 5 замов (один из руководителей перейдет тоже в замы со своими двумя). Экономия на зарплате одного руководителя. Очень выгодный шаг, однако. Ну очень экономно.

аргентинец
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким распорядился...они исполнили...какой смысл? Че хотели ? Че за бред? Или я не догоняю?

das_ist
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от перестановки мест слагаемых сумма не меняется

§ Anna Болейн
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 10.02.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот так и получается "пятая колонна" о чем и говорил президент. Упраздняют 2 структуры ,а штат не меняется . Поменяли просто название .И овцы целы и волки сыты это называется.
Профайл

Читатель 1
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Золотой Вы человек, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..."
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 0
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх