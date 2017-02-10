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Куратор темы: drakon
§ Anna Болейн
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 10.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Женщина как и мужчина оценивает другую по внешним данным ,но есть отличие . Мужчины в первую очередь смотрят на "формы" ,а женщина смотрит просто на внешние данные не выделяя что то .Это по части психологии Поэтому ставлю тебе + за симпатичность,но это не говорит о том ,что я другой ориентации.
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§ Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.02.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
А теперь угадайте : Кто этот человек? Угадаете ,поставлю плюсик за ответ




Интрига!
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Выставление фото это самый доступный способ привлечь к себе внимание,чем-либо похвастаться или покрасоваться.

Валентину вы это не писали ,а молча оды в уши пели
К чему бы это? Колитесь тёть Нюра ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9748
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
и с ориентацией своей определитесь
:lol:

Ориентация Север
Я хочу,чтоб ты верил...
( Лолита Милявская)
Девочки,верю,что с ориентацией у Вас - нормально... :lol:
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§ Anna Болейн
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 10.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валентину вы это не писали ,а молча оды в уши пели

и опять же из психологии ,тебе Лилля не знать этого . Обиделась она .
Женский пол гораздо чаще, чем мужчины, используют методы непрямой агрессии в целях подавления конкуренции,на подсознательном уровне ,даже если и не осознают .Инструментом же конкуренции у девушек являются язвительность и сплетни. Они часто пытаются "уничтожить" соперниц, словесно их унизив.
А Валентин же мужского пола ,что мне ему оду не попеть)))
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.02.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
и опять же из психологии ,тебе Лилля не знать этого .

Вам виднее,видимо вы дохтер псих наук,только
Вы меньше такого типажа книжки читайте



Это не есть психология,а рекомендации у кого куриное мышление.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё теперь понятно. Почему ты гоняешь в интим магаз. За игрушками.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.02.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
извиняюсь за неадекватное поведение. Лиля сори

Видимо забыл ,как челом в извинениях бил.
Опять пьян,как фортепьян и язык как помело :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лАДНО. сори. А то как то не по мужски на женщину давить. играйся дальше игрушками. ;-)
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне шеф разрешил до понедельника бухать. А в понедельник на работу. Походу Лиль ты попала.
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