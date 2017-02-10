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≡ Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация об этом появилась на сайте Главного управления МВД России. 19-летний Арзул Гаджиев, который был объявлен в розыск полгода назад, был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы в Челябинске. Подозреваемый арестован.
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§ Vital
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3899
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
что на российской меня ТАК рассматривают...

Не фига. Один тип меня тож расматривал . Постояно чёт хотел. Короче я его стуканул. После его мне один его замена до капался до документ. я официально всё прошел. и этот новый тип успокоелся.
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Реактор
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экстрадировать сюда? Зачем? ПЛС не дадут, смертную тоже! А зачем тогда он нам? Таким маргиналам тут не место! Пусть лучше его отправят на историческую родину!

Колян
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...




Отправлено: 10.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо всех хачей собрать на ж/д и одним составом отправить куда откуда они понаехали!

§ Алиса
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.02.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Короче я его стуканул.

Через стекло? :-x
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§ Vital
Re: Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3899
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нее . Там короч тип вышел главный. а В ошко чвсё мазя было . Паспорт и всё такое. Погранец чёт забугсовал. Я его и стуканул. Чёт жалко теперь. Походу теперь коров опять пасёт.
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* лимон
Костанаец Арзул Гаджиев, выстреливший 13-летней девочке в глаз, задержан в Челябинске
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.02.17 - 16:21
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