Цитата: Алиса:

что на российской меня ТАК рассматривают...

Не фига. Один тип меня тож расматривал . Постояно чёт хотел. Короче я его стуканул. После его мне один его замена до капался до документ. я официально всё прошел. и этот новый тип успокоелся.