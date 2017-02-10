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§ NG.kz
Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при помощи Facebook и WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения. Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности.
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* лимон
Re: Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения. Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно", - говорится на странице Минздрава в соцсети.
а если ни фэйсбука ни ватсапа нет? куды жаловаться? :-x
Профайл

ГОСТЬ
Re: Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при...




Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения . принято решение о продлении опроса до 18.00 часов 17 февраля этого года. Так когда же он стартовал

про жалобы
Re: Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при...




Отправлено: 10.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а если ни фэйсбука ни ватсапа нет? куды жаловаться?



Гульшату. Она даст ход жалобе.
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