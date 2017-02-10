лимон Re: Жалобы казахстанцев на систему здравоохранения соберут при... #1





(Пользователи) Сообщений: 213

Регистрация: 21.11.16 (Пользователи) Отправлено: - 13:12 "В социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения. Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно", - говорится на странице Минздрава в соцсети.

а если ни фэйсбука ни ватсапа нет? куды жаловаться?