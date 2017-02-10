Цитата: Козлов я:

Вы что,сомневаетесь в законности этого знака?

Я просто интересуюсь, может ПДД изменили, ведь регулярно вносят изменения...

Ведь если вносятся изменения, то они касаются не одного пункта, а нескольких, а значит следует поискать что еще поменяли в правилах



[Исправлено: dandiv, 10.02.2017 - 15:48]