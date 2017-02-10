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§ NG.kz
Как выглядят предписывающие знаки?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правильно выглядит предписывающий знак 4.1.2 «Движение направо»? У кого есть свежие ПДД РК гляньте пожалуйста
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§ dandiv
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как поправить статью?
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§ dandiv
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По статье - Выезд с прокуратуры висит такой (смотреть картинку с изогнутой стрелкой)
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* лимон
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на сайте последнего знака нету
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/kdp/KDP/nKDP_UDvizh/nKDP_UDvizh_PDD/PDD_pr1
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* лимон
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще, тоже нет нижнего знака
http://znaki.kz/gosty/dorozhnye_znaki_gosty
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§ Козлов я
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аполитично думаете! Вы что,сомневаетесь в законности этого знака? Ведь прокуратура следит за законностью на всей территории РК! Как следствие, все,что они говорят и показывают- законно! 8-)
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Затоболец
Re: Как выглядят предписывающие знаки?




Отправлено: 10.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление Правительства РК от 13 ноября 2014 года № 1196 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (Правила ПДД). можно найти на сайте adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196

В правилах ПДД нет такого знака, надо написать в прокуратуру письмо о приведению норм НПА РК к исполнению. Виновных наказать!

§ dandiv
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вы что,сомневаетесь в законности этого знака?

Я просто интересуюсь, может ПДД изменили, ведь регулярно вносят изменения...
Ведь если вносятся изменения, то они касаются не одного пункта, а нескольких, а значит следует поискать что еще поменяли в правилах :-)

[Исправлено: dandiv, 10.02.2017 - 15:48]
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Затоболец
Re: Как выглядят предписывающие знаки?




Отправлено: 10.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
dandiv, откуда взяли картинку знака? у нас же нет такого щнака

§ dandiv
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
dandiv, откуда взяли картинку знака? у нас же нет такого щнака

С интернета.
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§ dandiv
Re: Как выглядят предписывающие знаки?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я спросил про изменения ведь не просто так, смотрим Россия, Украина - поэтому и засомневался...
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Затоболец
Re: Как выглядят предписывающие знаки?




Отправлено: 10.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит. наши подрядчики заказывают знаки с россии или наши производители знаков работают по гостам россии. или в правилах пдд рк госты старые.
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