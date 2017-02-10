Цитата: Сеня:

. Такое уже было в кустанае году в 98 вроде, когда весь табор откочевал на родину не без помощи

Один раз помогла в 90х бригада.

Но там до убийств дело дошло и угрозой расправы семей что с их что с нашей стороны..

Я тогда один коттедж охранял с шестизарядкой пустой, потому что там те из народишка кого то убили, бригада ихнего замочила после.

Те на крови поклялись..

Не знаю чем закончилось, но кустанайские семьи неделю где то прятались, потом приехали как ни в чем не бывало.

Разобрались..