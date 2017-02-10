Цитата: Моше:

Дело может не только в самих людях, или обстановка вокруг не располагает?



Ты в силу своей молодости простотне понимаешь, обстановка, какая и где бы она не была никоим образом не влияет на геном человека..

Просто ты там ведешь себя как гость.

Ну сам гостей встречал когда нибудь и знакомо, что человек у тебя в гостях один, придя домой он совершенно другой?