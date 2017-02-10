Цитата: шрам:

Надо как в Америке на месте застрелить таких,неадекваты такие опасны обществу.Если на служителя закона в форме поднимают руки я боюсь что могла бы сделать с гражданским лицом дай ей волю. Алкашня .Модер пропусти

Согласен с вами, дикие люди, дикие поступки! Соответственное наказание!