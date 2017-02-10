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§ NG.kz
МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге в Правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов рассказал, что члены специально созданной комиссии по проблемам двух агрохолдингов, уже побывали в регионах и сегодня ревизоры проводят анализ по долгам компаний.
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qwerty
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта




Отправлено: 10.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алтынсаринским боссам молокососам отдайте, они знают толк в агробизнесе

гость
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта




Отправлено: 10.02.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
основная проблема ведь в тоо беляевка, такую версию ведь ержан родил руководству? вот пусть руководят, только чтоб дядя Василий не отшлепал за присвоение чужого имущества

аргентинец
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта




Отправлено: 10.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю точно, но слышал от бывших работников Иволги, проблемы у нее начались как оттуда забрал свои бабки Т.Кулибаев три года назад. ГСМ теперь никто просто в долг ему не дает, а она им нужна как воздух. Но думается, что помочь ему уже не чем.Кто рискнет своими деньгами, кроме государства? Тот кто даст добро из МСХ тот рискует своей головой

Читатель 1
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта




Отправлено: 10.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да похоже списали "морячка от бизнеса" на берег, "доплавался"

§ yeti91
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 10.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отжимают бизнес может для китаёз.иначе земли китаёзам не отдать,народ против будет

[Исправлено: yeti91, 10.02.2017 - 13:27]
Профайл

112
Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта




Отправлено: 10.02.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Отжимают бизнес может для китаёз.иначе земли китаёзам не отдать,народ против будет

Наоборот.
Многие фирмы и акимы набирали земли как раз для будущего закона отдачи земли китайцам.
Люди выйдя на земельный митинг там не дали этому сбыться.
Нашим по барабану, понт для них превыше всего..
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