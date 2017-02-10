Цитата: Хохол:

Поздравляю , простите что поздно (проспал) . Только с возрастом приходит понимание ценности этих маленьких человечеков . По крайне мере к детям так не относятся как к внукам

Спасибо дорогой товарищ Украйнец!!! Нахожусь в состоянии эйфории.......попутно отвечаю Виталику..... разве в количеством испорченных памперсов определяется жизнь маленького человечка, который доверчиво смотрит на тебя, ...а потом начинает называть тебя Дедом....или Атой....))))))))))