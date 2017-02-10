аргентинец Re: МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта #3







Отправлено: - 11:40 Не знаю точно, но слышал от бывших работников Иволги, проблемы у нее начались как оттуда забрал свои бабки Т.Кулибаев три года назад. ГСМ теперь никто просто в долг ему не дает, а она им нужна как воздух. Но думается, что помочь ему уже не чем.Кто рискнет своими деньгами, кроме государства? Тот кто даст добро из МСХ тот рискует своей головой