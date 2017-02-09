Сеня Re: «Грация и Сила!». Участница № 21 - Амира РАХМЕТОВА #1







Отправлено: - 10:10 Что это было!? Я понимаю если это был какой нибудь ганста нигга, весь в голдовых цепях и побрякушках на улицах депрессивного Детройта. Это же опасно надевать в спорт зал столько цепей на шею!! Такая симпатичная девушка и такой нелепый прикид... Хотя может я мало что понимаю в zumbe, может именно так и одеваются все зумбисты .. Грации на двоечку, силы на полторашечку, больше симпатичностью берет