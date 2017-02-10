Горожанин_kst Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 485

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:29 Цитата: Victor Yang:

То же самое ко всей попсе относится

Вить, любая популярная музыка по сути к ней относится. Я вот Крафтверк и Депешей, к примеру, уважаю. Пинк Флойд нет-нет да и послушаю, Кино частенько...и Лесоповал бывает, по настроению. Для кого-то же всё перечисленное голяк и попса). Дело вкуса.