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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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§ Моше
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездумная трата денег, напускной лоск.
Когда коту делать нечего - он яйца лижет (с)
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Читатель 1
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
74, ничего не поделаешь, дорога идёт туда, куда идёт...("трЕнд" такой((

§ Моше
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Таким как ты, легче всего, намусорить на одном месте и свалить на другое, чтобы опять намусорить..
Убирать то ведь не хочется..

Да кончай гнать. Многие люди, перебиравшись в другое место - менялись, становились культурнее, вежливее. Дело может не только в самих людях, или обстановка вокруг не располагает?
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§ yeti91
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 10.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо что бы они головами кивали а,на видео смешно будет
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112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Дело может не только в самих людях, или обстановка вокруг не располагает?

Ты в силу своей молодости простотне понимаешь, обстановка, какая и где бы она не была никоим образом не влияет на геном человека..
Просто ты там ведешь себя как гость.
Ну сам гостей встречал когда нибудь и знакомо, что человек у тебя в гостях один, придя домой он совершенно другой?

Бывалый
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Бездумная трата денег

Не так.
Просто эта трата тебе не по душе.
Вот так.
А бездумная ли она - не тебе судить.

Бывалый
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 10.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну сам гостей встречал когда нибудь и знакомо, что человек у тебя в гостях один, придя домой он совершенно другой?

Ему походу это не знакомо.
Он везде и всегда в гостях.
А домой он не хочет.
Потому что там такие не нужны.

* Серый волк
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8584
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.02.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отходы жизнедеятельности одобрямсовые
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