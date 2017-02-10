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§ NG.kz
Расцарапавшая лицо полицейскому жительница Костаная приговорена к двум годам ограничения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор по делу 32-летней Александры Фигуровой огласили 9 февраля в суде № 2 Костаная. Женщина была признана виновной по ст. 380 ч.1 УК РК (применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).
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Март
Re: Расцарапавшая лицо полицейскому жительница Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
22 декабря 2016 года в полицию позвонила мать Фигуровой

Цитата:
Даже спустя 2,5 месяца у участкового сохранился небольшой шрам на лице

Т.е. Вы хотите сказать, что сейчас уже весна на дворе? Март разбушевался¿

шрам
Re: Расцарапавшая лицо полицейскому жительница Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо как в Америке на месте застрелить таких,неадекваты такие опасны обществу.Если на служителя закона в форме поднимают руки я боюсь что могла бы сделать с гражданским лицом дай ей волю. Алкашня .Модер пропусти

сосед
Re: Расцарапавшая лицо полицейскому жительница Костаная...




Отправлено: 10.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нефик лезть в семейный разбор, сейчас дерутся, ночью другое будет. Мент хотел же забрать его, но любимая не отдала, значит любит, что в сердцах не быват.

§ Vital
Re: Расцарапавшая лицо полицейскому жительница Костаная...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шрам:
сосед

Ты ваще какойто не правильный сосед. Я вот к примеру. косяки замутил. Теперь стыдно в глаза смотреть. стал оглядыватся. могут и по башке тукнуть.
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