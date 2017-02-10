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§ NG.kz
МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще всего делают родители
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьники тратят слишком много времени на подготовку домашнего задания. Однако это не оказывает положительного влияния на успеваемость. По данным международного исследования PISA, школьники уделяют слишком много времени подготовке домашнего задания, но вынуждены выполнять его с помощью родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
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осведомленный
Re: МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще...




Отправлено: 10.02.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, переломный момент, у детей психика слабая, заданий много, причем школа с 8.30 до 15.45 для первой смены и с 12.30 до 8.00 для второй, вот и представьте, ребенок и так еле стоит на ногах после"сидения" , и неотрывного слушания , а еще приходится дз делать, кстати школа потом напрочь забывается. кривая Ананьева.

школьник
Re: МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще...




Отправлено: 10.02.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Да здравствует Министр образования!

§ yudjin
Re: МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Интересно, а инфокартинку тоже министерстве малевали?
Если да, то это объясняет то, что флаг Германии исковеркан.
Профайл

Денис
Re: МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще...




Отправлено: 10.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не волнуйтесь, детишек оторвать от гаджетов,тогда и времени на все хватит)
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