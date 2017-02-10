NG.kz МОН решило сократить домашнее задание, потому что его чаще всего делают родители



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:54 Школьники тратят слишком много времени на подготовку домашнего задания. Однако это не оказывает положительного влияния на успеваемость. По данным международного исследования PISA, школьники уделяют слишком много времени подготовке домашнего задания, но вынуждены выполнять его с помощью родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

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