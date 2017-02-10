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≡ В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой, участвуя в играх типа «Синий кит»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой, участвуя в играх типа «Синий кит»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат ЖУСУПОВ, родители вовремя заметили порезы у детей и выяснили, что те увлекаются смертельными интернет-играми.
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§ Сергей_я
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1844
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.02.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bollat:
я забрал аккаунты всех соцсетей давно у детей, сам там не сижу, все довольны на сегодняшний день.

Их нельзя забрать. Дети могут их заново сделать. Это зависит от того, сколько детям лет.
Цитата:
Денис:
Поглядите в ютюбе,во что выливается самостоятельное общение с игрульками у некоторых детишек,например,"грифер-шоу". Детишки психуют, бесятся, ругаются матом,как сапожники, посылают собственных родителей на 3 буквы,не учатся в школе,ничего не хотят делать,они как зомби и с этими зомби делают все ,что хотят. вот,такие игрульки. Поизучайте тему,господа родители выдавшие гаджеты маленьким детям в свободное пользование и думающие,что ребенок должен расти как все сверстники. я,например,не хочу,чтобы мои дети были как все придурками и дебилами,извращенцами и негодяями. Поетому максимально пытаемся загрузить его рукоделием,кружками,играми,да,он знает,что такое комп, играет под чутким руководством ... так вы еще хотите поглядеть так называемые стримы игрулек детишек лет 6-10? или сердечко у вас слабое? Поверьте это не единичные случаи,это эпидемия среди поколения.

Это называется свободный доступ к информации. Вот и все.
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§ Vital
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смартфон это беда. Сам часто пользуюсь за рулюм. Этот ватсап ваще капец. реально беда. Кстати. НГ. тоже виновата в этом. Часто в командировке за хожу на сайт чтоб почитать новости местные.
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Денис
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...




Отправлено: 10.02.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично имею опыт общения с таким трудным подростком,игроманом. у него отец ушел из семьи и он сел за комп в 6 лет. в 10 он уже выкладывал стримы с игрулькой"10 способов ,как убить учителя".Граждане родители,в ваших руках ваши дети . контролируйте чем занимаются и с кем общаются ваши дети в виртуальном пространстве. почаще выдергивайте их из этого болота. Сейчас сеть зачастую представляет неконтролируемую помойку из отбросов ,так что если хотите сберечь психику ребенка занимайте детей реальными занятиями.

Денис
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...




Отправлено: 10.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители представьте,что вы даете своему чаду в руки оружие в свободный доступ.что вы сделаете? а вдруг ваше чадо залезет не туда куда нужно и можно и какие-нить тираристы воспользуются его устройством в своих целях и уже вы будете отвечать по статье за тираризм? вы хотите

§ Victor Yang
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7772
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимы правила пользования интернетом.
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гость
Re: В Костанае две 14-летних девочки пытались покончить с собой,...




Отправлено: 10.02.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я своему 14 летнему шкету закрыл аккаунт ВК, вот где помойка, сначало дулся на меня, потом отошел, говорю будет 18 лет лезь куда хочешь, хоть мозг будет уже сформирован.
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